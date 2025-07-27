Bismillah diyelim

Bir Kavram

“Bismillah her hayrın başıdır.” arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Yani güzel ve faydalı işler yaparken önce “Bismillah” deriz. Çünkü bu söz bize Allah’ı hatırlatır ve yaptığımız işe bereket katar. Sabah kalkarken, su içerken, yemeğe başlarken, derse başlarken, oyun oynarken hep “Bismillah” demeliyiz. Çünkü biz bu işleri kendi gücümüzle değil, Allah’ın verdiği güçle yapabiliyoruz. Lezzetli bir meyveyi yerken, bir işe başlarken “Bismillah” dediğimizde, “Ya Rabbi! Bu güzel şeyleri senin adına kullanıyorum” demiş oluruz.

“Bismillah” demek, Allah’ın ismini söyleyerek O’nun adına iş yapmak demektir. Eğer Allah’ın ismini söylemezsek, sanki nimetleri unutarak kendimize mal etmiş oluruz. Ama “Bismillah” dersek, hem Allah’ın adıyla başlamış oluruz, hem şükretmiş oluruz hem de o işten çok sevap kazanırız. Öyle ise her işimizde “Bismillah” demeyi unutmayalım.