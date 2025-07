Kâbe’de dua etmenin önemi

Sor Bakalım

Zehranur Çalık kardeşimiz, “Kâbe’yi görünce neden dua ederiz?” diye soruyor. Bediüzzaman Hazretleri Kâbe için, “Arzın kalbidir, âlemin kıblesidir, mukaddes bir dergâhtır” diyor. Namaz kılarken Müslümanlar olarak aynı yöne, yani Kâbe’ye yöneliriz. Kâbe, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin sembolüdür. Mekke’de bulunan Kâbe, ilk insan olan Âdem (as) tarafından meleklerin yardımıyla yapılmış, yıllar içinde yıkılmış, ama yeniden Hz. İbrahim ve oğlu İsmail Peygamberler tarafından Allah’ın emriyle inşa edilmiştir. Hacda Müslümanlar Kâbe’nin etrafında dönerek tavaf yaparlar. Her milletin, her mezhebin, her rengin insanları birbiriyle kardeş olur, dua ederler. İşte bu, İslâmiyet’in birliğini gösterir.

Hac ibadeti için Mekke’ye gittiğimizde Kâbe’yi ilk görüşümüz ve ilk duamız da bizim için büyük önem taşır. Oraya gidenler Allah’ın misafiri olarak, dünyanın kalbi olan Kâbe gibi mukaddes bir mekânın karşısındadır. Bunun için heyecanlanırız, duygulanırız. Allah’a kendimizi en yakın hissettiğimiz özel bir an yaşarız. Ben daha gitmedim, bu hissi yaşamadım ama gidenlerden dinlediğim ve hissettiğim kadarıyla Kâbe’ye gitmek, uzun süre hasret kaldığımız annemizin kucağına gitmek gibi. Çoktandır gitmediğimiz vatanımıza kavuşmak gibi... ”Anlatılmaz, yaşanır” dedikleri bu olsa gerek. İnşallah bizler de bir gün bu hisleri yaşarız. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifinde: “Kâbe’yi ilk gördüğünüz anda edilen dua kabul olur.” demiştir. Buna dayanarak da ilk duamız önem taşır ve o an gönlümüzden geçenler ve Allah’a söyleyeceklerimiz çok kıymetlidir. O mübarek yerde yapılan dualar da elbette daha makbuldür.