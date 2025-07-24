39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda hafız oldu

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyerek hafız oldu.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca tutuklu ve hükümlülerin manevî olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen projeler devam ediyor. Bu kapsamda, hafızlık eğitimine katılan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü M.T, 12 ayda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi. M.T, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan sınavda da başarılı olarak “Hafızlık Belgesi” almaya hak kazandı. Hükümlü M.T. için Ceza İnfaz Kurumu’nda hafızlık icazet merasimi yapıldı. AA

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