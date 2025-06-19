DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgarî ücrete ara zam gelecek mi?” sorusunu cevapsız bırakmasına tepki gösterdi.

Babacan, “Sayın Erdoğan, mikrofonlardan kaçmayın. Enflasyonun sorumlusu sizsiniz, cezasını vatandaşa ödetmeyin. Bu ülkede enflasyonun çok düşük olduğu dönemlerde dahi 1 Temmuz’da ara zam yapılmıştır. Asgarî ücretliye, emekliye hakkı olanı verin” ifadesini kullandı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 195

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.