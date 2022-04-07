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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İzmit’te Bediüzzaman Haftası

07 Nisan 2022, Perşembe
Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı organizesinde Bediüzzaman haftası kapsamında daha önce Risale-i Nur Enstitüsü tarafından organize edilen kongre konuları hafta boyunca işlendi.

ALİ DÖNMEZ - İZMİT

Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Körfez Temsilciliğinde Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü, İzmit Temsilciliğinde Said Nursî’ye Göre Toplumsal Hareketler ve Bir Arada Yaşama Prensipleri, Derince Temsilciliğinde Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği, Başiskele Temsilciliğinde Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye, Kuruçeşme Temsilciliğinde Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi’nin Rolü son olarak geniş katılımlı çevre il ve ilçelerinde iştiraki ile Prof. Dr. Ömer Önbaş’ın sunumu ile Beynin Tekâmül Hakikati konulu seminer ile Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 62. yılı anıldı. Ömer Önbaş, Hz. Ali’nin beyni bir şey konuldukça dolan bir kaba benzettiğini belirterek beynin kullanıldıkça genişleyen, kullanılmadığında gerileyen bir özellikte yaratıldığına dikkat çekti. Önbaş, beynin gelişim süreciyle insanlığın gelişim süreci arasında benzerlikler bulunduğunu dile getirdi. Önbaş, Peygamber Efendimizin (asm) sunduğu esasların hayata geçirilmesiyle insanlığın tekâmülünü sağlayacağını belirtti. 

Risale-i Nur’un önemi

Doğru bir eğitim açısından hızlı ve etkili öğrenme için beynin her iki yarım küresinin de koordineli kullanılması gerektiğine, bu koordinasyonu sağlayan en faydalı faaliyetlerden birinin kitap okumak olduğuna ve bu durumun zıddına olarak TV izlemenin vb. şeylerin sağ lobu pasif bıraktığına dikkat çeken Önbaş, bu noktada Risale-i Nur okumalarının önemine değindi. Bediüzzaman’ın bir doktor talebesine yazdığı bir mektupta kafamızı odun yığınlarına benzeyen faydasız, lüzumsuz bilgilerden arındırmak gerektiğine dikkat çektiğini vurgulayan Önbaş, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı çağımızda doğru ve faydalı bilgilerin beyin sağlığı ve insanın tekâmülü açısından değerli olduğunu belirtti. Günümüz eğitim anlayışı açısından da konuyu değerlendiren, Bediüzzaman Said Nursî’nin “Ben de sizin bir ders arkadaşınızım” diyerek işaret ettiği demokratik eğitim anlayışının günümüz eğitim sistemi açısından yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Önbaş, bunun yanında günümüzde bir çok alanda kendini gösteren ayrılıkları giderecek olan unsurların, hak ve hakikati anlatabilecek yepyeni bir eğitim anlayışının Risale-i Nur’da mevcut bulunduğuna dikkat çekti. 

YENİ ASYA’NIN ROLÜ

“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır” vecizesinin yansıması olarak kurulan bir gazete ve gazetenin ilk manşeti Avrupa Asya’ya bağlanıyor Boğaz Köprüsünün temeli atıldı. Son olarak insan beyninde sol ve sağ lobun birleşmesi ile ilgili Corpus callosumun yerine getirdiği mühim vazife ile zincirleme olarak bağlantı kurduğu Bediüzzaman ve telif ettiği Risale-i Nur’ların medyadaki dili Yeni Asya, Mekke’de de olsam buraya yani Türkiye’ye gelmem lazımdı diyerek Yeni Asya Bediüzzaman Risale-i Nur ve Türkiye’nin önemini nazara verdi.

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