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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

LGS için geri sayım başladı, uzmanlar uyardı

29 Mayıs 2019, Çarşamba 01:33
MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran’da yapılacak.

1 Haziran’da iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nün sınavdan önceki güne ilişkin uyarıları şöyle: “Sınavdan önceki gün ders çalışmayı bırakın: Aklınıza takılan bir şey olursa açıp bakabilir, kendinizi iyi hissedecekseniz konu tekrarı yapabilirsiniz. Ancak yeni bir bilgi öğrenmeye ya da test çözmeye çalışmayın. Sınavdan önceki günü fiziksel olarak yorulmayacağınız etkinliklerle geçirin.”

Normal hayatınızda hiçbir değişiklik yapmayın

Uyarıların devamında şöyle denildi: “Moralinizi ve motivasyonunuzu olumsuz etkileyecek kişi ve konuşmalardan uzak durun. Normal hayatınızda hiçbir değişiklik yapmayın: Her akşam saat kaçta yatıyorsanız sınavdan önceki gün de aynı saatte yatın. Yediklerinize dikkat edin: Şekerli ve yağlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden uzak durun. Sınav öncesinde her zaman alışık olduğunuz gibi bir kahvaltı yapın: Her sabah ne yiyorsanız sınav sabahı da benzer gıdalar tüketmeye dikkat edin.” Sputnik’in haberine göre, İstek Uluğbey Ortaokul Müdür Yardımcısı Köksal Beyazıt’ın önerdiği sınav taktikleri şöyle: “Yapamadıklarınıza odaklanmayın: LGS bir eleme sınavı olduğu için bazı derslerde seçici sorular sorulabiliyor. Bu nedenle tüm soruları yapmak yerine yapabildiğiniz konuların sorularını seçin. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir.”

Etiketler: meb, lgs
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