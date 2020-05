Mayıs sayısı çıktı: Ramazan mutluluğunu Can Kardeş’le paylaşın

Can Kardeş 364. sayısında Ramazanı coşkuyla karşılıyor.

Renkli Düşünceler köşesinde Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, Ramazan’ın kelime anlamını, orucun hikmetini, zekatın önemini, Kadir Gecesi’nin faziletini “Ramazan Bize Neyi Hatırlatır?” diyerek okurlarına hatırlatıyor. Derginin en sevilen karakterlerinden Arif, ailesiyle birlikte Ramazanı nasıl karşıladığını arkadaşlarıyla paylaşıyor. İsmail Tezer’in kaleminden çıkan bu seriyi keyifle okurken aile bağlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.

Evde Kal Hayatta Kal sloganı ile evlerimizden okumalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, “etkinlik” köşemizde Şule Gülgün, okurlarına “minik teravih çantası”nın nasıl hazırlanacağını aktarıyor.

Buyurun Hayvanlar Âlemi’ne... Derginin en çok okunan sayfasının bu ayki konuğu; Yeşil Şahmeran! Görüntüsü ve özellikleriyle dikkat çeken ve su üzerinde yürüyen bu sevimli hayvanın farklı yeteneklerini İrem Demir, meraklı minik okurlar için kaleme aldı.

Derginin hikâye yazarı Mehtap Yükselten, “Bahar Vagonu” başlıklı yazısında Bahar mevsiminin insana hatırlattıklarını akıcı bir üslupla size aktarıyor.

RAMAZAN TAKVİMİ CAN KARDEŞ’TEN

Can Kardeş bu yıl da sürprizi bozmadı ve okurları için Ramazan Takvimi hazırladı. Ramazan boyunca gün gün ne yapacağınızı anlatan bu eğlenceli takvimde neler var neler! Etkinlik, okuma, faaliyet, oyun... Minik arkadaşlarımız bu takvimi takip ederken Ramazan ayını zorlanmadan geçirecekler. Berfin Karakoyun ve Büşra Nur Bayraklılar titizlikle hazırladığı bu takvimi çocuklar duvarına asacaklar.

ÇİZGİ KARAKTERLER

Bizim Can sevenlerine müjde! Uzun bir aradan sonra, geri dönen Can Kardeş’in unutulmaz karakteri Bizim Can geri döndü. Salgın yüzünden köyünden İstanbul’a dönemeyen Can, bakalım karantina günlerinde neler yaşıyor? Bu heyecana siz de ortak olun.Vız Vız Arı, dışarı çıkma yasağını unutunca bakın başına neler geliyor?

Uçan Çocuk ise, boş durmuyor ve dünyayı evine hapseden küçücük virüsle bakalım nasıl mücadele ediyor, hep birlikte heyecanla okuyalım.Dahası var; Ahmet Çakıl’ın hazırladığı mizah sayfası Şenlik, güldürürken düşündürüyor. Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği Asya ile Zamana Yolculuk’ta ise Asya karakteri, Fatih Sultan Mehmed’in Hocası Akşemseddin ile tanışıyor. Çizgilerle Kıssa, Bilmece- Bulmaca Genç Yazar Çizerler... Bu ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip etmeye devam edin!

- Evde kalın, kitap okuyun.

- Evde kalın, dergi okuyun.

- Evde kalın, Can Kardeş okuyun.