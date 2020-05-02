"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Mayıs sayısı çıktı: Ramazan mutluluğunu Can Kardeş’le paylaşın

02 Mayıs 2020, Cumartesi
Can Kardeş 364. sayısında Ramazanı coşkuyla karşılıyor.

Renkli Düşünceler köşesinde Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, Ramazan’ın kelime anlamını, orucun hikmetini, zekatın önemini, Kadir Gecesi’nin faziletini “Ramazan Bize Neyi Hatırlatır?” diyerek okurlarına hatırlatıyor. Derginin en sevilen karakterlerinden Arif, ailesiyle birlikte Ramazanı nasıl karşıladığını arkadaşlarıyla paylaşıyor. İsmail Tezer’in kaleminden çıkan bu seriyi keyifle okurken aile bağlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.

Evde Kal Hayatta Kal sloganı ile evlerimizden okumalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, “etkinlik” köşemizde Şule Gülgün, okurlarına “minik teravih çantası”nın nasıl hazırlanacağını aktarıyor.

Buyurun Hayvanlar Âlemi’ne... Derginin en çok okunan sayfasının bu ayki konuğu; Yeşil Şahmeran! Görüntüsü ve özellikleriyle dikkat çeken ve su üzerinde yürüyen bu sevimli hayvanın farklı yeteneklerini İrem Demir, meraklı minik okurlar için kaleme aldı. 

Derginin hikâye yazarı Mehtap Yükselten, “Bahar Vagonu” başlıklı yazısında Bahar mevsiminin insana hatırlattıklarını akıcı bir üslupla size aktarıyor. 

RAMAZAN TAKVİMİ CAN KARDEŞ’TEN

Can Kardeş bu yıl da sürprizi bozmadı ve okurları için Ramazan Takvimi hazırladı. Ramazan boyunca gün gün ne yapacağınızı anlatan bu eğlenceli takvimde neler var neler! Etkinlik, okuma, faaliyet, oyun...  Minik arkadaşlarımız bu takvimi takip ederken Ramazan ayını zorlanmadan geçirecekler. Berfin Karakoyun ve Büşra Nur Bayraklılar titizlikle hazırladığı bu takvimi çocuklar duvarına asacaklar.  

ÇİZGİ KARAKTERLER

Bizim Can sevenlerine müjde! Uzun bir aradan sonra, geri dönen Can Kardeş’in unutulmaz karakteri Bizim Can geri döndü. Salgın yüzünden köyünden İstanbul’a dönemeyen Can, bakalım karantina günlerinde neler yaşıyor? Bu heyecana siz de ortak olun.Vız Vız Arı, dışarı çıkma yasağını unutunca bakın başına neler geliyor?

Uçan Çocuk ise, boş durmuyor ve dünyayı evine hapseden küçücük virüsle bakalım nasıl mücadele ediyor, hep birlikte heyecanla okuyalım.Dahası var; Ahmet Çakıl’ın hazırladığı mizah sayfası Şenlik, güldürürken düşündürüyor. Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği Asya ile Zamana Yolculuk’ta ise Asya karakteri, Fatih Sultan Mehmed’in Hocası Akşemseddin ile tanışıyor.  Çizgilerle Kıssa, Bilmece- Bulmaca Genç Yazar Çizerler... Bu ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip etmeye devam edin! 

- Evde kalın, kitap okuyun.

- Evde kalın, dergi okuyun.

- Evde kalın, Can Kardeş okuyun.

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Said Nursi hürriyeti hep gündemde tuttu

    Çocuklara güven verin

    İlhaka Avrupa'dan red

    ABD'de ölü sayısı 63 bin 972'ye ulaştı

    "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı

    DSÖ'den Trump'a cevap

    Güney Kore Milletvekili: Kim'in öldüğünden yüzde 99 eminim

    Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

    ‘Evdekal’ ormanı kuruluyor

    "Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

    AFAD: Yurtlardan 35 bin 496 kişi tahliye edildi

    “Panikle tüketim virüs kadar tehlikeli”

    Salgın, işsizliğe rekor kırdıracak

    Asıl itibar, demokrasi seviyesiyle ölçülür

    Şehir Planlama çerçevesinden ''Kovid-19 ve Şehirler'' analizi

    Osmanlı'da karantina bu şekilde uygulanmış

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Hafter milisleri Trablus'a saldırdı: 3 sivil öldü

    Dinî değerler çok önemli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Temsilî Cuma ve hutbe konuları
    Genel

    Said Nursi hürriyeti hep gündemde tuttu
    Genel

    Çocuklara güven verin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Virüs isnadı” tartışması
    H. Muharrem OKUR

    İki farklı mektup
    Sebahattin YAŞAR

    Hanımla hasbihal
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nin sebep olduğu tartışmalara doğru
    Ali FERŞADOĞLU

    Sevgi müsbet, düşmanlık menfi hormon salgılar
    Genel

    Kemal Ural’ı rahmetle yâd ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.