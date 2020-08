Okullar açılıyor ama nasıl?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, telafi eğitiminin 31 Ağustos tarihinde başlayacağını hatırlatarak, bu süreçte okullardaki hizmetli personel yetersizliğine dikkat çekti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Geylan: Hizmetli personel sayısı ivedi olarak artırılmalı

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporuna göre okullarımızda MEB kadrosunda 29 bin 106 yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı olduğunu, bunun dışında da İŞKUR üzerinden temin edilerek personel çalıştırıldığını belirten Geylan, personel yetersizliğinin okulların açılması aşamasında handikap yaratabileceğini söyledi. Hali hazırda bile okullarda ciddi bir personel yetersizliği olduğunu bildiren Geylan, “Okullar rutin temizlik faaliyetlerinde dahi personel yetersizliğinden dolayı zorluklar yaşanmaktadır. Şöyle ki, okulların çok büyük bir kısmında hizmetli personel sayısı çok yetersizdir, hatta hiç hizmetli personeli bulunmayan okullar dahi vardır. Salgın sürecinde ise bırakın rutin temizliği, ekstra hijyen tedbirlerini hayata geçirmemiz lazım. Mevcut yetersiz hizmetli çalışanımızla okullarımızda vaat ettiğimiz hijyen tedbirlerini nasıl alabiliriz?” diye sordu.

Okulların hizmetli personel yetersizliği dolayısıyla İŞKUR aracılığıyla hizmetli personel ihtiyacını karşıladığını kaydeden Geylan, “Bakınız öyle bir noktadayız ki, birçok okul yardımcı hizmetli personel eksiğini İŞKUR’DAN temin ediyor. İŞKUR’dan temin edilen personel ise 1 Ekim-30 Haziran tarihleri arasında görev yapıyor. Ama bu yıl okulları 31 Ağustos’ta açacağız! 24 Ağustos’ta öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları başlayacak. En önemli hijyen tedbirleri o tarihte alınacak. İŞKUR personelinin 1 Ekim tarihinde göreve başlayacağını düşünürsek, 29 bin 106 personelimiz kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu, tuvaletlerin temizliği, sınıfların havalandırılması v.b. gibi birçok hijyen tedbirinin sıklıkla yerine getirilmesi noktasında yeterli olabilecek mi? Üstelik okullardaki hizmetli personel sayısının yetersizliğini düşündüğümüzde, İŞKUR’dan temin edilen personel sayısı da ihtiyacı karşılamamaktadır. 2 bin öğrencisi olan bir okul düşünün. Bu okulun 1 ya da 2 personel ile hizmet vermesi mümkün mü? Bu noktada okullardaki hijyen tedbirlerini yürütmesi için MEB’in acil olarak ihtiyaca uygun şekilde kendi bünyesine hizmetli alımı yapması, 1 Ekim tarihinde göreve başlayacak İŞKUR personelinin, okulların telafi eğitimlerine hazırlanması amacıyla 15 Ağustos tarihinde göreve başlatması ve sayısını da artırması gerekmektedir” diye konuştu.

HER OKULA SAĞLIK PERSONELİ TAHSİS EDİLMELİDİR

Her okula sağlık personeli tahsis edilmesinin gerekliliğine de işaret eden Geylan, “Bildiğiniz gibi Eğitim Kurumlarında Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu’nda velilerden öğrencilerin ateşini ölçmesi ve okula haber vermesi bekleniyor. Soruyoruz: Her aile bunu yapacak mı? Biz bu konuda ailelere nasıl güveneceğiz? Takibini nasıl yapacağız? Aile ateş ölçmeyi bilmiyorsa, evinde ateş ölçer yoksa ya da ateş ölçer bozuk ise nasıl bir önlem alınacak? Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın eğitim çalışanı okullarımızda toplu halde bulunacak. Bu yekûn, salgının yayılımı için elverişli bir zemindir. Dolayısıyla böylesi bir zeminde salgının kontrolü ve takip edilmesi, tüm toplumumuzun sağlığı için çok önemli bir unsurdur. Tüm bunları göz önüne aldığımızda salgın sürecinde her okula bir sağlık personelinin mutlaka tahsis edilmesi gerekmektedir. Şayet bu yapılmazsa, okullarda alınan tedbirler heba edilebilir” dedi.