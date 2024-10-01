Okullardaki temizlik sorunu halk sağlığı sorununa dönüştü

Veli-Der, okullardaki temizlik sorununa ilişkin dernek genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Temizlik sorunu derinleşiyor

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, toplantıda yaptığı açıklamada, okullardaki temizlik sorununun halk sağlığı sorununa dönüşmeye başladığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30 bin temizlik görevlisi daha alacağını açıklamasına karşın devlet okulu sayısının 60 bin 734 olduğunu söyleyen Yılmaz, sayının yetersizliğine işaret etti.

Yılmaz şunları kaydetti: “Öğrenci Veli Derneği olarak dile getirdiğimiz; okullarda başta temizlik personelinden, güvenlik personeline, sağlık personelinden teknik personele yer verilmemesi hali yıllardır devam ediyor. Çözüm adına sunulan tüm ‘seçenekler’ seçeneksizliktir, kalıcı ve sürekli değildir. Tek çözüm yeterli sayıda ve kadrolu atamanın yapılmasıdır. Güvencesiz, düşük ücrette çalışma biçimlerine son verilmelidir. MEB acilen tüm okullara yeterli sayıda kadrolu temizlik, güvenlik, sağlık ve teknik personel ataması yapmalıdır.”