Temizlik sorunu derinleşiyor

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından ortaya çıkan temizlik sorunu günden güne artarak devam ediyor. İzmir’den Antalya’ya pek çok kentte temizlik sorununu öğrenci ve veli çözmeye çalışıyor.

Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor. Öğrenciler ve velilerin isyanına ise Bakanlık üç maymunu oynuyor. Eğitimciler ise temizlik sorununun çözülmemesi halinde durumun daha da çıkmaza gireceğini söylüyor. Eğitim-Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Akyol şunları söyledi: “Okullar temizlenmiyor. Nereye kadar gizleyebileceksiniz bunu. Birçok okulda temizlik personeli yok. Özellikle ekonomik durumun iyi olmadığı bölgelerdeki okullarda ciddi bir personel problemi var. Bu ertelenecek bir şey değil. Belediyenin engellenmesi de ciddi bir sıkıntı.”

Tek bir çözüm yok

Antalya’da bir lisede sınıfları öğrencilerin temizlediği ileri sürüldü. Okul yöneticisinin ise öğretmenlerden bir liste oluşturarak her gün son dersten sonra sınıfların temizlik kontrolünün yapılmasını istediği söyledi. Eğitim Sen Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Akça, “Okullar hijyen açısından çok kötü durumda. İlkokulda veliler sınıfları temizlemeye çalışıyor ama ortaokul ve lisede tüm sorumluluk öğrencilere yüklendi. Öğretmenlerin bazıları gönüllü olarak bu süreçte temizlik yapmaya çalıştı ama 3 hafta geçmesine rağmen okulların birçoğunda personel hâlâ gelmedi” diye isyan etti.

Haber Merkezi