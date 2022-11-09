“Siber zorbalığa karşı farkındalık” psikoeğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dünya genelinde hızla artan “siber zorbalık” konusunda yeni psikoeğitim eğitim programlarını, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda tüm kademelerde hayata geçirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye’de yapılan saha araştırmasının, internette “siber zorbalığa” şahit olan çocukların oranının yüzde 52,2’yi bulduğunu belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ile iş birliğinde yürütülen “Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi”ni geçen yıl tamamladı. Bu kapsamda, “akran zorbalığı” ve “siber zorbalık” konularında da psikoeğitim programları hazırladı. Bakanlığın ilkokul, ortaokullara ve liselere yönelik ayrı ayrı hazırladığı psikoeğitim programı, 7-9 hafta süresince uygulanıyor. Siber zorbalığa karşı hikaye kitapları Bakanlık tarafından ayrıca ilkokul öğrencilerinin siber zorbalığa karşı bilinçlenmelerini artırmak amacıyla “İkizlerin Hikayesi” ve “Kahramanın Maceraları” isimli hikaye kitapları hazırlandı. Bu programlar ile 16 milyona yakın öğrenci ve velisine, siber zorbalık konusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

AA

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