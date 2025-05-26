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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Eğitimde yeni teklif

26 Mayıs 2025, Pazartesi 15:30
MEB, EĞİTİMDE YENİDEN DÖNÜŞÜM ARAYIŞINDA. SÜRECİN SAĞLIKLI İŞLEMESİ İÇİN TEKNİK BECERİLERİN YANINDA AHLÂKÎ VE LİYAKAT TEMELLİ BİR YAKLAŞIM DA ŞART.

TEKLİFLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ - “İDEOLOJİK” EĞİTİM DEVRİ BİTMELİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Tekin, Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmenin ve vermenin çok ötesine geçtiğini dile getiren Bakan Tekin, şunları kaydetti: “Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Yapboz tahtası” eleştirisi

Bakan Tekin’in açıklamaları umut verici olarak değerlendirirken, istikrar ve tutarlılık vurgusu yapılıyor. Sık sık değiştirilen müfredatlar, sınav sistemleri ve yönetmeliklerle eğitim sisteminin adeta bir yapboz tahtasına döndüğü, bu durumun öğretmen ve öğrencilerde güven eksikliği oluşturduğu belirtiliyor. Eğitimde hedeflenen dönüşümün sağlıklı ilerleyebilmesi için şu tavsiyeler öne çıkıyor: Eğitim politikalarının sadece teknik becerilerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda ahlâk, değer ve liyakat temelli bir yaklaşımla bütünleştirilmesi, müfredat ve sınav sistemlerinde istikrarın sağlanması, öğrencilerin uzun vadeli hedeflerle yönlendirilmesi.

Haber Merkezi

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