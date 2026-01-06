Beyaz et zammı kanatlanacak

Kırmızı etteki artışların ardından beyaz et fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, tavuk ürünlerinde yüzde 20–25 oranında fiyat artışı öngörüyor. Hâlihazırda marketlerde 90 TL’den başlayan bütün piliç fiyatının 113 TL’ye, kanadın 325 TL’ye, bagetin 150 TL’ye kadar yükselmesi gündemde. BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, 2025’te beyaz et üretiminin yüzde 12 artışla 2,8 milyon tona ulaştığını belirterek, arz-talep dengesizliği ve maliyet baskısı sebebiyle fiyatların sürdürülemez seviyede kaldığını, bunun sektör için risk oluşturduğunu söyledi. Haber Merkezi

