'Emekliyim, mutsuzum'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi sakinleri, ekonomik sıkıntılar dolayısıyla mutsuzluklarını dile getirdi. İlçe sakini Ömer İspir, “Hiç mutlu değilim, can sıkıntısı, param yok, hiçbir şeyim yok, aç susuz...” dedi. En son ne zaman güldüğü sorulan İspir, “Yıllar oldu, çok eskiden güldüm, hatırlamıyorum. Param hiç yok. Can sıkıntısı... Ne yapayım işte, idare ediyorum öyle” diye konuştu. Emekli Serdar Karasüleymanoğlu ise “Mutlu olmamız mümkün değil, aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil. Hayatımızın hiçbir garantisi yok. Konuşmamız sıkıntılı. Herhangi bir yorum yaptığımız zaman içeri atıyorlar. Bu geçim sıkıntısında gülmek mümkün değil, yani alınan maaş geçinmeye yetmiyor, harcamamıza yetmiyor. Tabiî ki her insanın, emeklinin borcu olur. Bu alınan maaşla borcun kapanması mümkün değil. 16-17 bin lira alan insan nasıl gülsün? Bu maaşla gülmek çok zor” diye konuştu.

Her şey ateş pahası

Mustafa Kaya da gelirinden mutlu olmadığını dile getirdi. Kaya, “Maaştan mutlu değilim, yükselmesi lazım. En son 15 yaşındaydım güldüğümde” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Pahalılıktan mutlu değilim. Ateş pahası olmuş. Hangisini sorarsan sor, hepsi pahalı. Bana göre pahalı” diye konuştu. İlçe sakini bir diğer kişi ise, “Mutsuzum kardeşim. Pahalılıktan bir şeyin yanına yaklaşamaz şekildeyiz. Gelir kaynağım yok, bir yerde işe almıyorlar. Garibanız, ekmek zor bulup yiyebiliyoruz” dedi.

