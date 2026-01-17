"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Enflasyon güven ortamında düşer

17 Ocak 2026, Cumartesi 11:13
İktisatçı Mahfi Eğilmez “Enflasyon Nasıl Düşürülür?” başlıklı yazısında, 2026’nın ilk aylarında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme görülebileceğini belirtirken, bu düşüşün geçen yılın yüksek enflasyonundan kaynaklanan baz etkisinin doğal bir sonucu olacağına işaret etti.

Eğilmez, “Bizde sık yapılan hata, hastalığın adını koymakla yetinmektir. 'Sorun enflasyon' demek, bir hekimin 'bu hastalık kanser' demesi gibidir. Yetmez. Hangi tür kanser olduğu bilinmeden doğru tedavi uygulanamaz. Türkiye’deki enflasyonun kaynağı nedir? Talep mi, maliyet mi, ikisi birden mi? Bunların yanında başka etkenler var mı? Enflasyonla mücadele yalnızca para politikası ya da vergi politikası meselesi değildir. Bunun ön şartı ise güvendir. Güven yalnızca faizle inşa edilmez. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kamuda liyakat, kaliteli eğitim ve sosyal adalet; tüm bunlar ekonomik istikrarın vazgeçilmez parçalarıdır. Özetle, enflasyon baz etkisiyle geçici olarak düşebilir. Ancak kalıcı düşüş; doğru ekonomi politikalarının yanı sıra, yapısal reformlar sayesinde mümkündür." dedi. 

