Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ocakta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,75, Aralık 2024'e göre yüzde 27,67, on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 25,36 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2025'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,92, imalatta yüzde 27,1, su temininde yüzde 57,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,69 artış yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,63, imalatta yüzde 1,05 ve su temininde yüzde 1,27 artış gerçekleşirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 24,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,81, enerjide yüzde 27,06 ve sermaye mallarında yüzde 29,79 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara mallarında yüzde 1,61, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,82 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olurken, enerjide yüzde 3,63 azalış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda metal cevherleri yüzde 87,42, diğer mamul eşyaları yüzde 60,34, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 57,15, tütün ürünleri yüzde 44,37, giyim eşyası yüzde 33,62 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 6 alt sektörde azalış gerçekleşirken, 6 alt sektör daha düşük ve 16 alt sektör daha yüksek artış gösterdi, 1 alt sektörde ise değişim olmadı.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 7,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 1,65 ile kömür ve linyitte görüldü. Buna karşılık, yüzde 10,44 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 6,93 ile metal cevherleri, yüzde 4,67 ile diğer mamul eşyalar, endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

AA

ENAG'a göre enflasyon %56,1

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bunları sırasıyla %2,11 ve %56,14 olarak hesapladı.

İstanbul Ticaret Odası da kentteki enflasyonu Aralık için %1,23, 2025 için de %37,68 olarak ölçmüştü.

TÜİK'in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) harcama sepetinde en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık artışı; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31, ulaştırmada %28,44, konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.

Yıllık en yüksek artış ise %66,27 ile eğitim, %49,45 ile konut ve %34,11 ile lokanta ve otellerde görüldü.

BBC Türkçe