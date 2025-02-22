İşsizlikte tsunami tehlikesi artıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, gerçek işsiz sayısının 11,5 milyona ulaştığına işaret ederek, işsizlik dalgasının geldiği uyarısında bulundu. Türeli, “İşsizlikte artık sürdürülemez bir noktaya gelindi. Önümüzdeki aylarda bu tablonun daha da ağırlaşması söz konusu. İşsizlik dalgası geliyor. Geldiğinde yaşanacak tsunami karşısında çok yıkıcı etkileri olacaktır” dedi.

Şeffaflıktan uzak bir ekonomiyle yönetiliyor

Eğer bir ülkede gerçek ekonomik göstergeler açıklanmıyor, eldeki tüm veriler çarpıtılarak kamuoyu ile paylaşılıyorsa oraya yabancı yatırımcı gelmeyeceğini, mevcut yatırımcının da kaçacağını söyleyen Türeli, “Türkiye çok uzun süredir şeffaflıktan uzak bir ekonomi ile yönetilmeye çalışılıyor. Aynı enflasyon verilerinde olduğu gibi işsizlik verileri de vatandaşın içinde bulunduğu durumu tam olarak yansıtmıyor. TÜİK, Aralık 2024’te işsizlik oranını yüzde 8,5, işsiz sayısını ise 3 milyon 26 bin kişi olarak açıkladı. Bununla birlikte bu rakam ülkemizdeki işsizliğin gerçek boyutlarını göstermiyor” şeklinde konuştu.

Geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,2’e, işsiz sayısı ise 11 milyon 476 bin kişiye ulaştığını bildiren Türeli, “Burada dikkat çekici husus geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 782 bin kişi artması” dedi.

Ev gençlerinin sayısı artıyor

İşsizlik meselesinin özellikle gençlerde çok daha yakıcı boyutlar taşıdığını vurgulayan Türeli şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-34 yaş grubundaki genç nüfus 24,3 milyon kişi iken bu gençlerin 6,6 milyonu, yani yüzde 27’si ne eğitimine devam ediyor ne de bir işte çalışıyor. Gençler işsizlik ve yarı zamanlı işler arasında sıkışmış durumda. “Umutsuzların ve ev gençlerinin sayısı artıyor. Türkiye ise yüzde 8,5’lik işsizlik oranıyla OECD üyesi ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülkelerden biri.”

MEHMET KARA - ANKARA