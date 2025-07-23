Kamuda tasarruf beklenirken araç harcamaları katlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “kamuda sadeleşme” vurgusuyla duyurduğu paket kapsamında, Aralık 2024 itibarıyla 120 bin kamu aracından sadece bin tanesi “ihtiyaç fazlası” olarak sınıflandırıldı.

Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 oranında düşerken, Mart ayı 3 milyon 568 bin TL ile en yüksek gelirin elde edildiği ay oldu.

BirGün’de yer alan habere göre, araç satış gelirlerindeki azalmaya rağmen, yeni taşıt alımlarında ciddi bir artış yaşandı. İlk altı ayda yapılan harcamalar, satıştan elde edilen gelirin 31 katına ulaştı.

Böylece kamu kurumlarının taşıt politikası, “tasarruf” hedefiyle ciddi bir çelişki ortaya koydu.

Haber Merkezi