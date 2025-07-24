"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Merkez Bankası politika faizini yüzde 43'e indirdi

24 Temmuz 2025, Perşembe 14:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 43'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Kurulun, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği ifade edildi.

"Maliye politikasının eş güdümü bu sürece katkı sağlayacaktır"

Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eş güdümü bu sürece katkı sağlayacaktır."

Duyuruda, Kurul'un politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği bildirildi.

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

AA

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu'ndaki 60'dan fazla milletvekilinden İsrail'e karşı acil toplantı talebi

    Konut fiyatlarındaki reel düşüş devam ediyor

    Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapılacak

    50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık gözlemlendi

    Tayland-Kamboçya sınırında çıkan çatışmada 12 sivil öldü

    İdlib'de silah deposunda patlama oldu: 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

    Türkiye'de ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde orman yangını riski devam ediyor

    İstanbul'da günlük su tüketim rekoru kırıldı

    Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Yolcuların ve mürettebatın tamamı öldü

    Yoksa mesleğinizi mi kaybettiniz?

    Yollar bozuk, turistler şikâyetçi - Yetkililerden ilgilenilmesi istendi

    Ezher: Dünya vicdanı harekete geçmeli - 'Sessiz kalırsak aynı akıbeti yaşarız'

    İhlâl edilmedik hukuk kalmadı

    Gıda tırlarına yaklaşanlar vuruluyor

    'Köprü devredilmedi, yükü milletin sırtında'

    Petrol kurnazlığı pahalıya patladı

    Camiye gelen çocuklar mutlu

    39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda hafız oldu

    İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Petrol kurnazlığı pahalıya patladı
    Genel

    39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda hafız oldu
    Genel

    'Köprü devredilmedi, yükü milletin sırtında'
    Genel

    Eskişehir’e sevk - Üstadın Hayatı-3
    Genel

    Gıda tırlarına yaklaşanlar vuruluyor
    Genel

    Ezher: Dünya vicdanı harekete geçmeli - 'Sessiz kalırsak aynı akıbeti yaşarız'
    Genel

    Yollar bozuk, turistler şikâyetçi - Yetkililerden ilgilenilmesi istendi
    Genel

    İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.