Maaşlarda cimri tahsilatta atmaca

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Toker, Ulukışla İl Genel Meclis Üyesi Birol Önder ve Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Önen ile ziyaretlerde bulunan Gürer, Ulukışla ilçesinde yaptığı konuşmada, ekonomik kriz ve işsizliğin şu anda en önemli sorunların başında geldiğini söyledi.

Ekonomik krizin işsizlik üzerindeki etki ve baskısının derinleştiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geniş tanımlı 8 milyon işsiz her yerde iz bırakıyor. Üniversite mezunu işsizlikse saç baş yolduruyor. Aileler dişinden tırnağından artırıp çocuklarını okutup ona iyi bir gelecek sağladıklarını düşünürken mezun gençler iş bulamıyor. Ülkenin sorunlara çözümde tek başına yönetimi taşıyan AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, “her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok” diyebiliyor. Öyle ki; işsizler gelip “vekilim kafayı sıyıracağız ne olacak bizim halimiz” diye dertleniyorlar. İktidar gerçek gündemin konuşulmasını istemiyor ama ekonomik sorunlar ve işsizlik psikolojileri bozuyorken diğer taraftan zamlar yağmur gibi yağıyor ”dedi.

‘Zam üstüne zam’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme ile serbest piyasa ekonomisine yol vermenin doğal yansımasının halkın yoksullaşması olduğunu belirttiği konuşmasında şöyle dedi: “Serbestleşme adı ile özelleştirme topluma güzel ve doğru bir iş gibi sunuldu. Yandaş medya ile beyinler yıkandı. Emperyalist anlayış egemen kılındı. Hatta çalıştığı iş yeri satılınca maaşı artacak sanan çalışan dahi bu yok pahasına kamu varlıklarının haraç meraç satılmasına göz yumdu. Bu aldatmacaya inandı. Her özelleşen yer öncesi halka gerçek dışı vaatlerde bulunan iktidar, sanki daha çok iş alanı yaratılıp bu yerlerde işçi alımı ile işçi ücretlerinin artacağını söyledi. Çok sayıda özelleşen yer kapandı, ya da işçileri işten attı.CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik akaryakıt ve doğalgaza gelen her zammın üretilen her ürünü doğrudan etkilediği için her gelen zammın diğer zamları tetiklediğini belirterek, “Dolaylı vergi ile ücretlilerin maaşının ortağı olan iktidar, vatandaşı yoksulluğa mahkum etti. Çalışanlara verilen zamlarda cimrileşen AKP iktidarı, tahsilatta atmaca gibi” diye konuştu.