If you want advice, death is sufficient. Yes, one who thinks of death is saved from love of this world, and works in earnest for the hereafter.

Bediuzzaman Said Nursi / The Letters Yeni Asya English

