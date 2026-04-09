Aksa’nın kapalı kalmasına da alıştık mı?

Ne yazık ki ülkemiz dahil İslâm dünyası, kendisinden beklenen tavrı ortaya koyabilmiş değil. Gerek nüfus, gerekse ekonomik imkânlar bakımından belli bir ağırlığa sahip olan bu ülkelerin bir araya gelerek ortak kararlar alamaması ve kendi haklarını savunamaması hakikaten garip bir durum.

Elbette “İttihad-ı İslâm”ı tecelli etmesine mani olan pek çok sebep vardır. Başta Avrupa zalimleri ve Asya münafıkları bu ittihadı ve ittifakı berhava etmek için her yolu deniyor. Bununla birlikte ittihadın temin edilmemiş olması sadece “başkaları”nın kabahati değil. Fert ve idareciler olarak hepimizin üzerine düşen vazife vardır ve bu vazife ihmal edilmiş durumdadır.

İslâm diyarlarında ve Gazze’de yaşanan bunca zulüm ve haksızlıktan sonra dahi bir araya gelemeyen “İslâm ülkeleri”ni acaba hangi hadise uyandırabilecek? Müslümanlar açısından “mübarek belde” olan ve ziyaret edilmesi teşvik edilen Mescid-i Aksa’da yaşananların dahi İslâm ülkelerinin idarecilerini uyandıramamış olması kabul edilebilir mi? Şaka gibi, ama 6 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Mescid-i Aksa’ya 38 gündür kapalı vaziyette. Bir saat, bir gün ya da bir hafta değil, kaç haftadır Cuma namazı dahi kılınamıyor ve 2 milyar Müslüman ile 50’den fazla İslâm ülkesi bu duruma seyirci vaziyette kalmış. Bu hadise “kıyamet alâmeti” değil de nedir?

İsrail’in aşırı sağcı bakanının Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine İslâm ülkelerinin “büyük liderleri”nin netice alıcı şekilde ciddi tepki göstermesi gerekmez mi? Konu ile ilgili haber kısmen şöyle: “Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, (İsrailli bakanın) Mescid-i Aksa’nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı’ndan sahaya girdiği belirtildi. İsrail makamları, güvenlik durumunu bahane ederek 38 gündür Mescid-i Aksa’yı kapalı tutmaya devam ediyor. İsrail, ABD ortaklığında İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri tamamen kapattı. Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor, diğer Filistinliler ise namazlarını şehirdeki küçük camilerde eda ediyor. İsrail makamları ayrıca, Hıristiyan dünyası için en önemli dinî yerlerden biri olan Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’ni de kapattı. İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını Nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Aksa’nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.” (trthaber.com, 6 Nisan 2026)

Mescid-i Aksa’nın kapatı tutulması, Cuma namazlarının dahi kılınmasına izin verilmemesi İslâm dünyasının ve Müslümanların görmezden gelebileceği bir zulüm ve haksızlık değildir. Bu duruma itiraz sadece “açıklama ve kınama” seviyesinde kalmamalı. Mescid-i Aksa’nın açılmasını temin edecek şekilde sert, kararlı ve haklı itirazlar ve diplomatik adımlar atılmalı. Yoksa “Biz gerekli itirazı ve açıklamayı yaptık. Aksa’nın açılması için İsrail’in keyfini bekliyoruz” tavrı kabul edilemez.

Mescid-i Aksa’nın kapalı kalmasına seyirci kalınmamalı. Bir gün dahi gecikmeden Aksa’nın açılması temin edilmeli vesselâm.