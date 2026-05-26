"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Küresel adalet için

Faruk ÇAKIR
26 Mayıs 2026, Salı
Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada “hak, hukuk ve adalet”e ihtiyaç duyuluyor. Bu bakımdan adalet çağrılarını ülkelerle sınırlı tutmayıp bütün dünya için tekrarlamakta fayda vardır.

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’den Filistin toprağı Batı Şeria için ortak açıklama yapılmış olması, adalet ihtiyacının ülkelerle sınırlı olmadığını düşündürüyor. Adı geçen 4 Avrupa ülkesinin liderlerinin, Batı Şeria’daki durumla ilgili ortak yazılı açıklaması, İtalya Başbakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmış. Açıklamada Batı Şeria’daki durumun son birkaç aydır kötüleştiği, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığı hatırlatılmış.

Ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria’da uyguladığı şiddete işaret edilerek, “Son birkaç ayda Batı Şeria’daki durum önemli ölçüde kötüleşmiştir. Yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. İsrail kontrolünün daha da pekiştirilmesi de dahil olmak üzere İsrail hükümetinin politikaları ve uygulamaları, istikrarı ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalamaktadır. (...) Uluslararası hukuk açıktır; Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri, yasa dışıdır. E1 bölgesindeki inşaat projeleri de bunun istisnası olmayacaktır. E1 yerleşim projesi, Batı Şeria’yı 2’ye bölecek ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelecektir” değerlendirmesi yapılmış. (aa.com.tr, 22 Mayıs 2026)

Uluslararası hukuk ve adalet çağrısı yapılan bu açıklama önemlidir. Gerçi bu açıklamayı yapan 4 Avrupa ülkesinin ne ölçüde samimi olup olmadığı sorgulanabilir. Ancak bu sorgulamanın bugün için bir faydası olmaz. Onun yerine bu açıklamayı yapan 4 ülkeye, mümkün ise mesela 14 ülkeyi de katmanın yollarını aramak icap eder. Bu beyanı sadece “Müslüman ülkelerin gönlünü almak için yapılan bir açıklama” olarak görmek Filistin meselesine de bir fayda sağlamız. Bunun yerine bu açıklamayı yapanları diplomatik yollarla teşvik etmek ve mümkünse bu beyana imza verecek ülkelerin sayısını çoğaltmak icap eder. Bunu yapmak bir bakıma “dünyadaki iyiler”in bir araya gelmesi ya da “Avrupa ikidir” anlayışıyla “iyi Avrupa” ile birlik kurmak anlamına gelir.

Gerek Türkiye’yi idare edenler ve gerekse İslam ülkelerinin idarecileri ve temsilcileri hadiselere bu pencereden bakmış olsa muhtemeldir ki kısa sürede İsrail’in ve ‘kötülük peşinde olan ülkeler’in eli kolu bağlanabilir.

“Küresel adalet” için dünyadaki bütün iyiler bir araya gelmeli ve bu yönde atılan her adım alkışlanmalı, desteklenmeli vesselam.

