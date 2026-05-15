Küresel uyanış ne zaman?

Neredeyse 21. asrı da yarılamış olacağız, ama dünyanın pek çok yerinde haksızlık ve adaletsizlikler sürüp gidiyor.

Bütün haksızlık ve hukuksuzlukların sora ermesi “insanlığın uyanışına” ve zulümlere karşı itirazına bağlı. Bu yönde güzel haberler duyuluyor olsa da tam uyanışın henüz gerçekleşmediği belli.

Zulmün zirve yaptığı yerlerden biri de Filistin. Filistinliler nezdinde ‘Nekbe’ (Büyük Felâket) olarak adlandırılan hadisenin üzerinden 78. yıl geçmiş. Bu vesile ile Gazze’nin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda bir gösteri düzenlenmiş. Gösteriye katılanlar “78 yıl, zulüm ve göç,” “Dönüş hakkı kutsaldır” yazılı pankartlar taşımışlar.

Öncelikle “Nekbe/ Büyük Felâket’in yaşanmış olması hür dünya ve İslâm dünyası için bir vebaldir. Aradan neredeyse bir asır geçmiş ve benzer zulümlerin belki de artarak devam ediyor olması da ayrı bir vebal olsa gerek.

Nitekim Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında, Nekbe’nin sona ermediğini ve İsrail’in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydetmişler. Gösteride açıklama yapan hukuk müsteşarı Mar’i Krizem, üniversitelerde okutulan uluslararası hukuk normlarının nerede olduğunu sorgulayarak, Filistinlilere ayrımcılık yapıldığını ve dönüş haklarının görmezden gelindiğini hatırlatmış. Evet, nerede Avrupa ve dünya üniversitelerinde okutulan “uluslararası hukuk normları?”

Hatırlanacağı üzere Filistinliler, 15 Mayıs 1948’de İsrail’in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini, sürgüne zorlanmasını “Büyük Felâket” (Nekbe) olarak isimlendiriyorlar.

Gazze’deki zulmü dünyaya duyurmak ve böylece sona erdirmek maksadıyla yola çıkan “Küresel Sumud” mensuplarından bir kısmı Muğla’da basın toplantısı düzenlemiş. Filoya katılmak için Myanmar’dan gelen bir aktivist, Filistin ile Myanmar’ın benzer durumda olduğunu söyleyerek, “Orada da bir soykırım yaşanıyor. Filistin’in tüm dünya adına küresel anlamda bir uyanış vesilesi olmasını umuyorum. Filistin sadece Filistin’e odaklanıyor oluşumuz anlamına gelmiyor. Bu durum uluslararası bir problem. Myanmar ve diğer birçok ülkede benzer durumlar yaşanırken, Filistin vesilesiyle insanlar uyanmaya başladı” demiş. (aa.com.tr, 13 Mayıs 2026)

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın çoğu ülkesinden gelen haberlere göre İsrail’in Gazze’de yaptığı zulüm insanlık nezdinde bir uyanışa, bir farkındalığa sebep oldu. Öyle ki yapılan araştırmalara göre ABD’deki gençlik bile İsrail’i haksız görmeye başladı. Böyle bir durum İsrail yöneticilerinin rüyalarında bile görmek istemedikleri bir neticeydi.

Eğer bu uyanış devam ederse ki inşallah devam eder; başta Filistin ve Gazze olmak üzere Myanmar ve dünyanın başka yerlerindeki zulümler de sona erebilir... Temennimiz ve duamız bunun için olsun.