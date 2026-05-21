"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İtalya kadar olamadık mı?

Faruk ÇAKIR
21 Mayıs 2026, Perşembe
Dünyadaki kriz bölgelerinin ekseriyetinin İslâm dünyasında olması her halde kaderin bir cilvesidir.

2 milyar Müslümanın yaşadığı ve aynı zamanda bazı “çok zengin İslâm ülkeleri” olduğu halde Müslümanların hem ekonomik hem de siyasî sıkıntılarla boğuşması hakikaten ibretlik bir durum.

Bu tablonun iç ve dış sebepleri vardır, ama esas sebebin “cehalet” olduğunu bilmek gerekir. 2 milyar Müslüman hakkını ve hukukunu bilecek ölçüde bilgili olmuş olsa İslâm ülkeleri “müstebit idareciler”in eli altında inler miydi?

Hatırlanacağı üzere Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” demiştir. Peki, İslâm ülkelerinde bunca insan “tok değilken” 2 milyar insan nasıl “kardeş” olduğunu söyleyebilir?

Başkasının dertleriyle dertlenmek de ayrı bir meziyet. Hele hele “yabancı”ların İslâm dünyasındaki zulümlere, haksızlıklara ve adaletsizliklere itiraz etmesi ayrıca takdir edilmesi gereken bir durum. Düşünün ki İtalya’da, yeniden silahlanma programlarına karşı çıkmak, Filistinlilere yönelik soykırımına “dur” demek ve Gazze’ye insanî yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na destek için sendikaların çağrısıyla birçok sektörde genel greve gidilmiş. (AA, 18 Mayıs 2026)

Türkiye dahil pek çok İslâm ülkesi Gazze’de yaşananları büyük ölçüde “izlerken” İtalya gibi “yabancı ülke”lerde bu adımların atılması, çalışanların greve gitmesi çok dikkat çekici değil mi?

Gelen haberlere göre İtalya’da başta USB sendikası olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun “Her şeyi bloke ediyoruz” çağrısıyla, artan hayat pahalığını protesto etmek, izlenen savaş politikaları ile eğitim ve sağlık yerine silahlanmaya yapılan yatırımlara karşı çıkmak, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımına “dur” demek için birçok şehirde genel grev kapsamında gösteriler yapılmış. Roma’da Cinquecento Meydanı’nda toplanan göstericiler, İtalyan hükümetinin İsrail ile daha fazla suç ortaklığı yapmaması talebini içeren dövizler taşımış. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırmasına da tepki göstermiş.

Türkiye ya da başka İslâm ülkelerinden gelmesini umduğumuz haberlerin “yabancı ülke”lerden gelmiş olması acaba bizlerin uyanmasına vesile olur mu?

İtalya’da yaşanan hadise bir defa daha gösteriyor ki fıtratın sesine kulak veren insanlık ve insanîyet, zulümlerde sınır tanımayan ülkeleri mağlup edecek. Vicdanlı insanların harekete geçmesi zalim İsrail’i bütün dünyada izole etti ve Amerika’da yaşayanlar dahi artık onları haklı bulmuyor. 

Tabiî ki Filistin ve Gazze’ye destek oldukları için İtalya’daki cesur insanları tebrik ederken; İslâm dünyasındaki “görmedim, duymadım, bilmiyorum” tavrı sergileyenlerin de kınamak icap eder. 

İslâm dünyasının mazlumlara sahip çıkabilmesi her halde cehaleti mağlup etmesiyle olacak...

Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korsan İsrail’i durdurun

    Gazze’de kıtlık tehlikesi

    Türkiye şoklara hazır değil

    Genç işsizliği büyüyor

    İktidar mevcut anayasaya da uymuyor

    Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir

    İtalya kadar olamadık mı?

    Cezaevleri doldu taştı

    BM’den Ukrayna için yeni çağrı

    Sürece güven kalmadı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin tamamını alıkoydu

    İfadenin hapisle karşılanması kabul edilemez

    Ahlaksız provakatör Sumud aktivistlerini provake etmeye çalıştı

    Japonya'nın güneybatı açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

    "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz"

    Malatya Battalgazi'de 5,6 büyüklüğünde deprem

    Türkiye’nin AB üyeliğine destek

    Amerikalılar da İran savaşına karşı

    Uygur soykırımı neden görülmüyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir
    Genel

    Türkiye şoklara hazır değil
    Genel

    Gazze’de kıtlık tehlikesi
    Genel

    28 Şubat’tan bu yana neyi kaybettik
    Genel

    İktidar mevcut anayasaya da uymuyor
    Genel

    Korsan İsrail’i durdurun
    Genel

    Genç işsizliği büyüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.