İtalya kadar olamadık mı?

Dünyadaki kriz bölgelerinin ekseriyetinin İslâm dünyasında olması her halde kaderin bir cilvesidir.

2 milyar Müslümanın yaşadığı ve aynı zamanda bazı “çok zengin İslâm ülkeleri” olduğu halde Müslümanların hem ekonomik hem de siyasî sıkıntılarla boğuşması hakikaten ibretlik bir durum.

Bu tablonun iç ve dış sebepleri vardır, ama esas sebebin “cehalet” olduğunu bilmek gerekir. 2 milyar Müslüman hakkını ve hukukunu bilecek ölçüde bilgili olmuş olsa İslâm ülkeleri “müstebit idareciler”in eli altında inler miydi?

Hatırlanacağı üzere Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” demiştir. Peki, İslâm ülkelerinde bunca insan “tok değilken” 2 milyar insan nasıl “kardeş” olduğunu söyleyebilir?

Başkasının dertleriyle dertlenmek de ayrı bir meziyet. Hele hele “yabancı”ların İslâm dünyasındaki zulümlere, haksızlıklara ve adaletsizliklere itiraz etmesi ayrıca takdir edilmesi gereken bir durum. Düşünün ki İtalya’da, yeniden silahlanma programlarına karşı çıkmak, Filistinlilere yönelik soykırımına “dur” demek ve Gazze’ye insanî yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na destek için sendikaların çağrısıyla birçok sektörde genel greve gidilmiş. (AA, 18 Mayıs 2026)

Türkiye dahil pek çok İslâm ülkesi Gazze’de yaşananları büyük ölçüde “izlerken” İtalya gibi “yabancı ülke”lerde bu adımların atılması, çalışanların greve gitmesi çok dikkat çekici değil mi?

Gelen haberlere göre İtalya’da başta USB sendikası olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun “Her şeyi bloke ediyoruz” çağrısıyla, artan hayat pahalığını protesto etmek, izlenen savaş politikaları ile eğitim ve sağlık yerine silahlanmaya yapılan yatırımlara karşı çıkmak, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımına “dur” demek için birçok şehirde genel grev kapsamında gösteriler yapılmış. Roma’da Cinquecento Meydanı’nda toplanan göstericiler, İtalyan hükümetinin İsrail ile daha fazla suç ortaklığı yapmaması talebini içeren dövizler taşımış. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırmasına da tepki göstermiş.

Türkiye ya da başka İslâm ülkelerinden gelmesini umduğumuz haberlerin “yabancı ülke”lerden gelmiş olması acaba bizlerin uyanmasına vesile olur mu?

İtalya’da yaşanan hadise bir defa daha gösteriyor ki fıtratın sesine kulak veren insanlık ve insanîyet, zulümlerde sınır tanımayan ülkeleri mağlup edecek. Vicdanlı insanların harekete geçmesi zalim İsrail’i bütün dünyada izole etti ve Amerika’da yaşayanlar dahi artık onları haklı bulmuyor.

Tabiî ki Filistin ve Gazze’ye destek oldukları için İtalya’daki cesur insanları tebrik ederken; İslâm dünyasındaki “görmedim, duymadım, bilmiyorum” tavrı sergileyenlerin de kınamak icap eder.

İslâm dünyasının mazlumlara sahip çıkabilmesi her halde cehaleti mağlup etmesiyle olacak...