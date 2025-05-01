Barla Sosyal Tesisleri kapılarını açıyor

Barla Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesisleri'nde yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerinden İbrahim İriboz, "Bu mübarek belde, sadece bir seyahat noktası değil; aynı zamanda Risale-i Nur’un hakikatleriyle kalbi ve ruhu aydınlatan bir tefekkür durağıdır" dedi.

RÖPORTAJ: YASİR ÖZER

Barla’da ziyaretçilerin uğrak yeri olan Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesisleri, yapılan yenileme çalışmaları sonrası tekrar hizmete açılıyor. Tesislerin son durumu hakkında Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerinden İbrahim İriboz ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.

BARLA’NIN MANEVÎ MİRASI YAŞATILMALI

Öncelikle, Nur Talebeleri açısından büyük bir öneme sahip olan Barla’ya dair neler söylemek istersiniz?

Barla, Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı yer. Dehşetli bir dalalet ve dinsizlik döneminde Bediüzzaman Said Nursî, Barla'nın tenha ve unutulmuş köyünde, ağır şartlar altında Kur’ân ve iman hakikatlerini kaleme alarak büyük bir muvaffakiyet göstermiştir. Bu mütevazı belde, âlem-i İslâmiyetin ders kürsüsü hükmüne geçmiş ve Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle, ileride çok ehemmiyet kazanacak, bütün dünyanın dikkatini çekecek bir merkez hâline geleceği müjdelenmiştir.

Bizler de bugün, Barla'nın taşıdığı bu manevî mirası yaşatmak, ziyaretçilerin Barla’nın manevî havasından tam anlamıyla istifade edebilmesi için gayret gösteriyoruz.

Barla'ya gelen ziyaretçiler genellikle nasıl bir atmosferle karşılaşıyor?

Barla, manevî havası son derece güçlü bir belde. Buraya gelen insanlar, günlük hayatın yoğunluğu ve karmaşasından uzaklaşıp hem huzur buluyor , hem de bugün milyonlara ulaşan Nur hizmetinin doğuşuna sahne olan zorlu ve çetin süreci yerinde görerek yeniden idrak ediyor, hatırlıyor.

TESİSİMİZ YENİLENDİ

Bu kapsamda Yeni Asya Vakfı da ziyaretçilere konaklama imkânı sunuyor. Vakfa ait tesislerde kapsamlı bir tamirat ve tadilat çalışması yapıldı. Bilgi verir misiniz?

Öncelikle tesisimizde misafirlerin konaklaması için yapılmış iki bina mevcut. Eski bina yaklaşık 25 senelik bir maziye sahip. Daha önceki yıllarda burada 660 metrekarelik parke döşeme işlemi yapılmış, halılar yenilenmişti.

Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyetinin aldığı karar doğrultusunda, geçen yıl da birinci binanın tesisat boruları yenilendi, yemekhane ve asma tavanlarda fayans döşeme işlemleri yapıldı. Bu sebeple birinci bina, temizlik çalışmalarının ardından 1 Mayıs (bugün itibariyle misafirlerini karşılamaya hazır inşallah.

Bununla birlikte malumunuz, Bolu Kartalkaya’da bir yangın felâketi yaşandı. Üzücü olayın ardından ülke genelinde işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Vakfımız, ikinci binamızda da kapsamlı bir tamirat ve tadilat çalışması yapılmasına karar verdi.

Bu çerçevede ikinci binamızda özellikle güvenlik ve yapı standartları açısından geniş çaplı bir yenileme süreci başlatıldı.

YANGIN GÜVENLİĞİNE DAHA UYGUN HÂLE GETİRİLİYOR

Bu kapsamda daha önce mevcut olan yangın merdiveni, itfaiye yetkililerinin denetim ve tavsiyeleri doğrultusunda yangın güvenliğine daha uygun hâle getiriliyor. Gerekli tüm yapısal değişiklikler titizlikle uygulanıyor. Mevcut banyo ve tuvalet bölümü yıkılarak bu alan, yangın merdiveni için kullanılacak şekilde yeniden düzenleniyor. Şu anda yıkım tamamlandı, inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Elektrik tesisatı ve tüm güvenlik sistemleri baştan sona gözden geçirildi. Lavabolar için de gerekli çalışmalar yapıldı, su bataryaları tamamen yenilendi. Binamızı kapsamlı ve detaylı bir incelemeden geçirerek her yönüyle standartlara uygun hâle getiriyoruz.

Tesislerimize yönelik yoğun bir talep söz konusu. Bu sebeple Mütevelli Heyetimizin, ikinci binanın eksiklerinin de süratle tamamlanması hususunda bir iradesi var. Başladığımız çalışmalarda sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah yakın zamanda ikinci binamızı da misafirlerimizin hizmetine sunacağız.

32 ODA 128 YATAK KAPASİTELİ

Tesisin kapasitesi ve sunulan imkânlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tesisimiz, Barla’nın göle nazır çok güzel bir mevkiinde bulunuyor. Isparta'nın Eğirdir ilçesinin Barla beldesinde yer alan tesisimizde hem toplu konaklamalar hem de aileler için farklı boyut ve donanımda odalar mevcut. Toplamda 32 odamız ve 128 yatak kapasitemiz bulunuyor. Ayrıca kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti sunan bir restoranımız, çocuklar için oyun parkımız ve araç otoparkımız var. Geniş bir bahçeye sahip olan tesisimizde misafirlerimiz tabiatla iç içe huzurlu bir ortamda vakit geçirme imkânı bulabiliyor.

SOSYAL ALANLAR GENİŞLETİLDİ

Yenilenen tesislerde ziyaretçileri bekleyen farklılıklar veya yeni hizmetler olacak mı?

Yenileme süreciyle birlikte hem konforu artıracak, hem de misafirlerimizin manevî atmosferi daha derinden hissedebileceği bazı düzenlemeler yapıldı. Odalar daha ferah ve kullanışlı hâle getirildi, sosyal alanlar genişletildi. Aynı zamanda tesis altyapısında yapılan iyileştirmelerle, daha güvenli ve rahat bir konaklama imkânı sağlandı. Sosyal tesislerimiz, aile programlarına, her kademeden talebe programlarına, hizmet içi eğitim, seminer ve toplantı programlarına uygun alt yapısı imkânı ile Barla’nın gözde mekânı hâline gelecek inşallah.

BARLA TEFEKKÜR DURAĞI

Son olarak Barla'yı ziyaret etmek isteyenlere bir mesajınız var mı?

Bu mübarek belde, sadece bir seyahat noktası değil; aynı zamanda Risale-i Nur’un nuranî hakikatleriyle kalbi ve ruhu aydınlatan bir tefekkür durağıdır. Biz de tüm ziyaretçilerimizi Barla’nın bu manevî iklimden istifade etmek üzere yenilenen yüzüyle misafirlerini karşılamaya hazırlanan sosyal tesislerimize davet ediyoruz.