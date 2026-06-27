Sevkiyat hız kesmiyor

TÜİK’in 2025 yılı ölüm istatistiklerine göre Türkiye’de geçen yıl 491 bin 684 kişi dünya hayatındaki vazifesini tamamlayarak ahirete uğurlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm sebebi istatistiklerini açıkladı. TÜİK yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ne göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684’e yükseldi.

“Kaba ölüm hızı” değişmedi

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden “kaba ölüm hızı,” 2025 yılında bir önceki yılla aynı seviyede kalarak binde 5,7 olarak gerçekleşti. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,8 ile Sinop oldu. Sinop’u binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir takip etti. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak olarak kaydedildi. Şırnak’ın ardından Hakkari binde 2,5, Van binde 3,1, Batman ve Şanlıurfa ise binde 3,2 ile sıralandı.

Kalp hastalıkları ilk sırada

Ölüm sebepleri arasında ilk sırayı yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları aldı. Bu grubu yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 42,3’ünün iskemik kalp hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi.

İbret veren istatistikler

TÜİK’in açıkladığı ölüm istatistikleri ilk bakışta kuru rakamlardan ibaret gibi görünse de, aslında her bir sayı tamamlanmış bir ömrü ve sona eren bir imtihanı ifade ediyor. Bu rakamların bize söylediği en önemli hakikat ise ölümün değişmez bir kaide olduğudur. Her gün devam eden bu sevkiyat karşısında asıl mesele ölüm sayıları ve hangi sebeple vefat edildiği değil de, ne için yaşandığıdır.