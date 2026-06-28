Eğitimin karnesi zayıf

Eğitim Sen’in raporu, eğitimde devlet okullarının azaldığını, özel okulların yaygınlaştığını, yaklaşık 955 bin öğrencinin örgün eğitim dışında kaldığını ve öğretmenlerin ağır ekonomik şartlar altında çalıştığını ortaya koydu.

Bir eğitim-öğretim yılı daha sona ererken, bu yıl okul saldırıları, katledilen öğretmenler, kapatılan okullar, eğitimden kopan öğrenciler ve öğretmenlerin direnişi ile geçti. Eğitim Sen’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı raporu ise eğitimde yaşanan tahribatı ortaya koydu. Rapora göre, yüz binlerce adayın atama beklediği, mevcut öğretmenlerin ise ağır iş yükü ve derinleşen ekonomik sıkıntılar altında çalıştığı, kalabalık sınıflar, yetersiz kapasite, temizlik ve hijyen krizlerinin ağırlaştı.

DEVLET OKULU SAYISI GERİLEDİ

Rapora göre, ülkede 16 milyon 906 bin öğrenci bulunurken devlet okullarının sayısı azaldı, özel okullarınki ise arttı. Önceki eğitim öğretim yılında ülke genelindeki devlet okulu sayısının 61 bin 111 olduğu vurgulanan raporda bu sayı bu eğitim öğretim yılında 59 bin 336 oldu. Buna göre 1 yıl içerisinde yaklaşık 1775 devlet okulu kapatıldı. BirGün’ün haberine göre, aynı raporda 14 bin 352 olan özel okul sayısının 14 bin 700’e çıktığı vurgulanırken yeni açılan özel okul sayısının 348 olduğu belirtildi. Okulöncesi eğitimde ise özel okulların oranı yüzde 41’e ulaştı.

Eğitimden kopuş artıyor

Rapora göre 954 bin 777 öğrenci örgün eğitim dışında. Devlet okuluna kayıtlı öğrenci sayısının 154 milyon 336 bin 143 olduğu belirtilen raporda özel okullara kayıtlı olanların sayısının ise 1 milyon 539 bin 579 olduğu vurgulandı. Rapora göre ortaokul seviyesinde de eğitimden kopuş gözlendi. Raporda aynı zamanda yaklaşık 75 bin ortaokul öğrencisinin sistemden koptuğuna dikkat çekildi. Buna göre bir önceki eğitim öğretim döneminde 5 milyon 160 bin 544 olan ortaokul kademesindeki öğrenci sayısı 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 5 milyon 85 bin 890’a geriledi. Net okullaşma oranının 5 yaşta yüzde 84,3 olduğu belirtilen rapora göre bu oranlar ilkokulda yüzde 95, ortaokulda yüzde 91,5, ortaöğretimde yüzde 88 olarak belirlendi.

Haber Merkezi