Türkiye’nin bir sanayi politikası yok

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye’nin sanayi politikasının bulunmadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayici ve üreticiyle barışık olmadığını söyledi.

Altıntaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu: “Sanayi Bakanlığı sanayiciyle, üreticiyle barışık değildir. İhracatında yüzde 50, iç tüketiminde yüzde 60 ithal sanayi ürünü kullanan bir memleketin kalkınabilmesi, yürüyebilmesi ve dünyadaki yarışa katılabilmesi mümkün müdür? Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1,4 trilyon lira -biraz aşağıdadır belki ama kaba taslak yuvarlak olarak söylüyorum- dış ticaret açığı vermiştir. Bu 1,4 trilyon liralık dış ticaret açığı Türkiye’nin bir yıllık milli gelirine çok yakın bir rakamdır. Böyle bir rakam ve kompozisyonla Türkiye’nin sanayi üretimini sürdürebilmesi, bununla dünya milletleriyle yarışabilmesi ve devletin döviz açığını kapatabilmesi için elinden geleni yapması mümkün değildir.” AA

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