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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Arap ülkeleri, İran'ın Bahreyn'e saldırısına tepki gösterdi

27 Haziran 2026, Cumartesi 20:43
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Katar, İran'ın Bahreyn'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abu Dabi'nin "İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınadığı" ve bunları "ülkenin egemenliğinin açıkça ihlali, güvenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bahreyn ile tam dayanışma içinde oldukları; güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm önlemleri destekledikleri" ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırıları uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ediyor ve bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in "İran'ın Bahreyn topraklarına çok sayıda İHA ile düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, Bahreyn'in egemenliğinin açık bir ihlali, ülkenin güvenliğine, istikrarına ve topraklarında yaşayan halkın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit ve uluslararası hukuk kurallarının ve BM Şartı'nın açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimi düşürme ve tansiyonu azaltma çabalarının sürdüğü bir dönemde bu saldırıların devam etmesinin, "barış ve istikrar çabalarını ciddi şekilde baltaladığı, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini" vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırıları "acımasız" olarak nitelendirilerek kınandı.

Saldırının Bahreyn'in egemenliğinin açık bir ihlali, ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca söz konusu saldırının tehlikeli bir tırmanış ile uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık bir ihlali niteliği taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve Bahreyn'in egemenliğini, halkının güvenliğini korumaya yönelik atacağı tüm adımları desteklediği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınayarak, bunların Bahreyn'in egemenliğinin ve uluslararası hukuk kurallarının ciddi şekilde ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri desteklediği yinelendi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bu sabah Bahreyn topraklarını bir dizi İHA'yla hedef aldığı belirtilmişti.

ABD ile İran arasında yaşanan son gelişmeler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurmuştu.

AA

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