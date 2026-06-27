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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Paris çevresinde 1 günde 3 bin kişi hastanelere başvurdu

27 Haziran 2026, Cumartesi 13:57
Fransa'nın başkent Paris ve çevre vilayetleri kapsayan Ile-de-France bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verildi.

Kırmızı alarm verilen vilayetlerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, fırtına riski nedeniyle 34 vilayette de turuncu alarm verildi.

Hükümet sıcak havalara karşı yeni tedbirler açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakanlık, hastaneleri soğutma faaliyetleri için 100 milyon avro bütçe ayırdı.

Bakanlık, kamu ve özel hastanelerin beklemeksizin klima ve vantilatör satın almasını tavsiye etti.

Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist'in teklifi üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, ülkedeki hastaneler için 30 bin klima siparişi verdi.

Paris-Nice tren seferi yolcuları sıcak havalarda tünelde kaldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris ve ülkenin güneyindeki Nice kenti arasındaki tren seferinde dün yaşanan teknik arıza nedeniyle tren Limeil-Brevannes kentine yakın bir noktada bir tünelin altında durdu.

Yaklaşık 1 saat tünelin altında kalan trende, klimanın bazı vagonlarda çalışmaması üzerine içeride oluşan aşırı sıcak hava nedeniyle birçok yolcu fenalık geçirdi.

Tren tekrar Paris'teki gara döndü. Yolcular, başka bir trene binerek Nice kentine 6 saat gecikmeyle vardı.

Paris çevresindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu

Paris'in ve çevre vilayetlerini kapsayan Ile-de-France bölgesinde günlerdir devam eden olağanüstü sıcak havalardan kaynaklı olarak hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Paris ve Ile-de-France bölgesindeki hastaneleri yöneten AP-HP kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Olağan bir güne göre, hastaneye başvuranların sayısında yüzde 36 artış yaşandı.

Bir lisede öğrenciler sözlü sınavını otoparkta yaptı

Rueil-Malmaison kentinde bir lisede öğrenciler, Fransızca sözlü sınavlarını dün otoparkta gerçekleştirdi.

Versay Akademisi, sıcak havalar nedeniyle sınavın ertelenmesini engellemek için otoparkta yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris'te kısmen yüzmeye açılan Saint-Martin Kanalı'nda dün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA

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