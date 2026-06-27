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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Volkswagen 100 bin işçi çıkaracak

27 Haziran 2026, Cumartesi 20:44
Alman otomotiv devi Volkswagen’ın 2030 stratejisi kapsamında küresel çapta 100 bin işçi çıkarmayı ve Almanya’daki dört fabrikayı kapatmayı planladı öne sürüldü.

Alman iş dünyası dergisi Manager Magazin’in iç kaynaklara dayanarak yayınladığı habere göre, Volkswagen Grubu’nun maliyet kesinti planları, önceki hedefin iki katına çıktı. Haberde, küresel genelde 100 bin kişiyi bulabilecek iş kayıplarının, grubun yönetim kurulunun Çarşamba günü müzakere ettiği yeni 2030 stratejisinin bir parçasını oluşturduğu belirtildi. Nihaî karar ise 9 Temmuz’da toplanması beklenen denetim kuruluna bırakıldı. DW Türkçe’nin haberine göre Alman sendikalar IG Metall ve VW Çalışan Konseyi, Volkswagen’deki sert tasarruf planlarını sert bir dille eleştirerek, “Medya haberleri, çalışanlarımızı ve fabrika bölgelerimizi haklı olarak tedirgin ediyor” tepkisi verdi. 

 

Haber Merkezi

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