Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlardan evvel de Biz nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor, yahut onlardan gizli bir ses olsun işitiyor musun?

Meryem Suresi: 98

HADİS:

Dinin direği namazdır. Amellerin zirvesi cihaddır. İslâm ahlâkının en faziletlisi, insanların senin dilinden zarar görmemeleri için susmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 2944