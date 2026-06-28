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28 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

28 Haziran 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlardan evvel de Biz nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor, yahut onlardan gizli bir ses olsun işitiyor musun?

Meryem Suresi: 98

HADİS:

Dinin direği namazdır. Amellerin zirvesi cihaddır. İslâm ahlâkının en faziletlisi, insanların senin dilinden zarar görmemeleri için susmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 2944

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