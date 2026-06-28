28 Haziran 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlardan evvel de Biz nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor, yahut onlardan gizli bir ses olsun işitiyor musun?
Meryem Suresi: 98
HADİS:
Dinin direği namazdır. Amellerin zirvesi cihaddır. İslâm ahlâkının en faziletlisi, insanların senin dilinden zarar görmemeleri için susmaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 2944
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