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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

En büyük banknotla temel ihtiyaç alınamıyor

27 Haziran 2026, Cumartesi 20:51
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Türkiye’nin en yüksek değerli banknotu olan 200 liranın günlük ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi.

Bir emekli vatandaş, 200 liranın temel gıda alışverişi için yetersiz kaldığını belirterek, “200 lirayla ne alacağım? Çocuklarıma bir kilo güzel peynir alamıyorum, bir kilo zeytin alamıyorum. Çocuğa 200 lira veriyorum, ‘Yetmiyor baba’ diyor. Bir emekli maaşımız var, dört çocuk var. Ne yapacağız? 100 dolarla neler alıyorsun, biz en büyük paramızla bir kilo zeytin, bir kilo peynir alamıyoruz” dedi. Yaşlılık maaşı aldığını söyleyen bir başka vatandaş ise 200 liranın değerinin kalmadığını ifade ederek, “200 liranın değeri yok. Birkaç tane ekmek alırsın, yemeğe yetişmez. Belki bir çorba içebilirsin” diye konuştu.

Osmaniye - Anka

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