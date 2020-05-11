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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak

11 Mayıs 2020, Pazartesi 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu." dedi.

"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

"Hayatı normalleştirme adımları 10 Mart öncesine dönüş gibi algılanmamalı"

"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek durumundayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

"Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz"

"Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." diyen Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu." dedi.

"Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır." açıklamasında bulundu.

"19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

"9 ilde daha giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı"

Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.

Emekli maaşları

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektiklerini kaydeden Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini de sağladıklarını söyledi.

"2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş"

Hasatla beraber yaş çay alımlarının başlayacağını belirten Erdoğan, 2020 yıl yaş çay alım fiyatının 3 lira 27 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. 

Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." bilgisini verdi.

"Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilki 19 Mayıs'ta hizmete alınacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum." dedi.

AA

Etiketler: 19 Mayıs, sokağa çıkma sınırlandırılması
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