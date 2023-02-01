20 yeni cezaevi daha

Türkiye’de yargı kararları muhalefet tarafından sert bir şekilde tartışılırken, hükümet ise yeni cezaevleri açma planı yapıyor.

Türkiye’de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 399 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi ise 289 bin 974. Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılı performans programı verileri, yeni cezaevlerinin yolda olduğunu açığa çıkardı. 2022 yılında 22 cezaevi açıldı. 2023 yılında 20 ceza infaz kurumu daha açılacak. Toplam cezaevi sayısı ise 419’a yükselecek. Sözcü’nün haberine göre, 2024 yılında 4, 2025 yılında da 4 cezaevi açılması hedeflendi. Ceza infaz kurumları ve personel eğitim merkezlerinin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi için 2023 yılında 2 milyar 563 milyon 500 bin lira ayrıldı. 2024 yılında aynı iş için 3 milyar 961 milyon 500 bin, 2025 yılında ise 3 milyar 944 milyon 430 bin lira ayrılması planlandı. Haber Merkezi

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