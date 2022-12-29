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29 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

6’lı Masanın hükümet programı hazır

29 Aralık 2022, Perşembe
ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNUN HAZIRLADIĞI METNE, 5 OCAK’TAKİ LİDERLER BULUŞMASINDA SON ŞEKLİ VERİLECEK.

SEÇİM BEYANNAMESİ

ORTAK Çalışma Grubu, üç aydır “Temel Politikalar” metni üzerinde çalışıyor. Altılı Masanın kurmaylarının bir kısmı bu metni “Hükümet Programı”, bir kısmı da ‘Cumhurbaşkanı Adayının Seçim Beyannamesi’ olarak tanımlıyor.

200 SAYFALIK METİN

KURMAYLAR: “Bir hükümetin icraatı olabilecek tüm konular bu metinde. Sokakta ne sıkıntı varsa çözüm sunan bir eylem planı. Toplumun bütün kesimlerini etkileyen pek çok soruna yönelik çözümler, taahhütler var.”

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6’lı Masanın hükümet programı hazır

Altılı Masa Temel Politikalar Çalışma Grubu, ‘Hükümet Programı’ diye niteledikleri 200 sayfalık metinde sona geldi. 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa, 5 Ocak’ta onuncu toplantısını yapacak. Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi’nde bir araya gelecek ‘Masa’nın en önemli gündem maddelerinden biri ‘Temel Politikalar Ortak Çalışma Grubu’nun hazırladığı metnin içeriği olacak. Ortak Çalışma Grubu, 3 aydır bu metin üzerinde çalışıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, masanın kurmaylarının bir kısmı bu metni, “Hükümet Programı”, bir kısmı da ‘Cumhurbaşkanı Adayının Seçim Beyannamesi’ olarak tanımlıyor.

Tespit değil, çözüm var

200 sayfalık metin için, “Bir hükümetin icraatı olabilecek tüm konular bu metinde yer alacak” diyen kurmaylar, “Sokakta ne sıkıntı varsa çözüm sunan bir eylem planı, nihai bir metin. Metinde işçi, öğretmen, memur, emekli, işsiz, genç, kadın; toplumun bütün kesimlerini etkileyen pek çok soruna yönelik çözümler, taahhütler var” ifadelerini kullandı. Metinde sorunlara ilişkin tespitlerin değil, net çözüm ve taahhütlerin bulunduğunu, tüm cümlelerin ‘gelecek zaman’ kipi ile kurulduğunu ifade eden kurmaylar, bu metnin ne kadar detaylı hazırlandığını açıklamak için şu örnekleri verdi: “İlkokul çağındaki çocukların gıdaya erişimi, ortaöğrenimde okutulan kitaplar, okul binalarının iyileştirilmesi ve daha pek çok konuda atılacak tüm adımlar metinde net bir şekilde ifade ediliyor.”

tarihde rastlanmamış bir belge

Altılı Masa kurmaylarının “Hükümet Programı” olarak tanımladığı bu metnin, tıpkı Altılı Masa’nın Anayasa metni gibi bir lansman ile kamuoyuna açıklanması, lansmanın tarihine 5 Ocak’taki toplantıda liderler tarafından karar verilmesi bekleniyor. Çalışmayı yürüten Altılı Masa kurmaylarına göre bu metin, hem içeriği hem de hazırlanış biçimi açısından Türkiye siyasi tarihinde hiç rastlanmamış bir belge olacak. Metnin sistemik yapıda değişiklik içermesi ve sunduğu kazanımlar açısından bir ilk olma özelliği taşıdığını söyleyen kurmaylar, çok partili siyasi hayatta koalisyonların seçim sonuçlarına göre yapıldığını, hükümet programlarının sonrasında yapılan görüşmeler sonucu hazırlandığını hatırlatarak, “Altılı Masa bu çalışmayı seçim öncesi yapıyor. Bu anlamıyla da bir ilk” değerlendirmesini yapıyor.

5 Ocak’ta liderlere sunulacak

Metin altı liderin 5 Ocak’taki toplantısından önce liderlere sunulacak. Metinde uzlaşılamayan çok az başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, “Beklenenden az konuyu liderlere ileteceğiz. Hatta hedefimiz, bu konu başlıklarında da uzlaşarak, metni sorunsuz biçimde liderlere iletmek. Gene de uzlaşılamayan birkaç başlık olursa söz liderlerde olacak” ifadelerini kullandı. Ortak Çalışma Grubu, 5 Ocak’tan önce en az iki toplantı daha yaparak uzlaşılamayan konularda fikir birliği arayacak. Yapılacak bu son toplantılarda ayrıca Türkiye toplumuna sunulacak taahhütlerin maliyetlerini çıkaracak, finansal hesaplamalar yapacaklar. Ortak metinle birlikte taahhütlere ilişkin bu hesaplamalar da liderlere sunulacak.

Haber Merkezi

 

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