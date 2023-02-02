9 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve/veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 9 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve/veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciklerini geçici olarak kapatan ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti. Konuya ilişkin Ankara'nın tepkisi aktarılarak, Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çizildi. Ayrıca bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanarak, dost ve müttefik ülkelerden Türk güvenlik birimleriyle işbirliği beklendiği ifade edildi. Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler, konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı. AA

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