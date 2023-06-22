Adıyaman Çelikhan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da saat 08.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, saat 08.21 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlattı. "Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir." diyen Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının sürdüğünü kaydetti. AA

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