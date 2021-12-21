AKP iktidarında faize 1 trilyon 274 milyar lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük faizi “Nas hükmü” olarak açıklarken, vatandaşın ödediği faizler tartışma konusu oldu.
“Vatandaş her şeye faiz ödüyor” diyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, vatandaşların geçmişe dair ödediği faiz rakamına dikkat çekti. Bingöl, 2003 yılından 2021 yılının Ekim ayına kadar “sadece merkezi yönetim bütçesinden vatandaşın vergilerinden 1 trilyon 274 milyar lira faiz ödendiğini” söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre vatandaşın devlete ödeyemediği borcuna aylık 1,6; yıllık 19,2 gecikme faizi uygulandığının altını çizen Ozan Bingöl, “Faiz ise bu da faiz. O zaman bu gecikme faizini de düşürelim” dedi.
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