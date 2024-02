Allah bu ülkeyi adaletsiz bırakmasın

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, “YARADAN’IN SINAVINDA KİMİN, KİMDEN FAZLA YA DA EKSİK OLDUĞUNU BİLEN VAR MI? YÜCE ALLAH, YÜCE ADALET DİYORUZ. İŞTE AYNI ŞEKİLDE, BU DÜNYA HAYATINDA DA BİZİ EŞİTLEYECEK ŞEY ADALETTİR. O BAKIMDAN BU ÜLKEYİ VE BU MİLLETİ ALLAH ADALETSİZ BIRAKMASIN” DEDİ.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ömerli Barajı’na, atık su akışını kesen projenin açılış töreninden sonra Cuma Namazını Kayışdağı İmam Hüseyin Camii’nde kıldı. Namaz sonrası konuşan İmamoğlu “Her insanın, her ailenin, milletimizin, her bireyine eşit şans vermek, kamuda her türlü görevde eşit şans vermek, siyasi ayrımcılık yapmadan vermek, etnik ayrımcılık yapmadan vermek, inanç ayrımcılığı yapmadan vermek bu nasıl bir şey? Yaradan’ın sınavında kimin, kimden fazla ya da eksik olduğunu bilen var mı? Yüce Allah, yüce adalet diyoruz. İşte aynı şekilde, bu dünya hayatında da bizi eşitleyecek şey adalettir. O bakımdan bu ülkeyi ve bu milleti Allah adaletsiz bırakmasın” dedi.

İNANÇ YARADANLA KUL ARASINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özetle şunları da söyledi: “Buradan oy hesabı çıkmaz buradan iyilik çıkar, iyi insan olmak çıkar. İnsanları buluşturmak, birleştirmek çıkar. Yani şurada, bu sokakta, bu caddelerde, çevrede her insanımız var. Altlı üstlü oturuyoruz bazen öyle koca apartmanlar artık yapıldı ki bir binada iki yüz, üç yüz, beş yüz hane var. Kimin kim olduğunu bilmiyoruz? Aynı binada yaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. İnanç yaradanla kul arasında, Allah kalbimi biliyor. Bu toplumun her bireyine bakarken yaradan huzurunda şahittir ki, hiçbir insanı birbirinden ayırt etmeyen bir ruha sahibim. İnşallah hiç bozulmaz.”

