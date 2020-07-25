Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...

DANIŞTAY 10. DAİRESİ’NİN KARARI SONRASI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE YENİDEN CAMİ OLAN AYASOFYA, DÜN ON BİNLERCE KİŞİNİN BÜYÜK COŞKUYLA KILDIĞI CUMA NAMAZIYLA YENİDEN İBADETE AÇILIRKEN, 86 YILLIK HASRET DE SONA ERMİŞ OLDU.

86 YILLIK HASRET SONA ERDİ... BİNLERCE KİŞİ AKIN AKIN GELDİ... CAMİNİN İÇİNE DAVETLİLER GİRDİ...

“Milletimizin yürek yarasıydı”

Ayasofya Camİİnde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. İlk Cuma’yı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, hutbede “Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona erdi” dedi.

Caminin içine davetliler girebildi

Cuma namazı öncesi yapılan dua merasimi öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an okudu. Çok sayıda siyasetçi ve 500’e yakın davetli caminin içinde namaz kılabildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesine kılıçla çıkması ise dikkatleri çekti.

Bütün İslam Âlemi memnun

AYASOFYA’DAKİ ilk Cuma namazına İstanbul’a gelen pekçok Müslüman da iştirak etti. Hindistan’dan gelen Gohari Imam, “Bugün sadece Türkler için değil tüm Müslümanlar için önemli bir gün” derken, ABD’den gelen Somalili kadın Serrah, “Çok mutluyum” dedi.

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Ayasofya coşkusu

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Danıştay kararı ile yeniden camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki açılış programında, dua programının ardından sela verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur’an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da program sonunda dua etti. İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı’nı dolduran vatandaşlar da duaya eşlik etti. Duâların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu hutbenin ardından cemaat ibadete açılan camide ilk namazı kıldı.

Mahzun mescitler can suyuna kavuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açılmasının, tarihi müktesebatına vefanın gereği olarak, beş asır boyunca müminleri bağrına basan mukaddes bir caminin, asli vasfına dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Ayasofya’nın ibadete açılmasının, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatı olduğunu anlatan Erbaş, “Ayasofya’nın ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum mü’minlerinin can suyuna kavuşmasıdır. Ayasofya’nın ibadete açılması, iman ve vatan sevdasını her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin, köklerinden aldığı manevî güçle sağlam bir istikbali inşa etme azmidir” dedi.



Fotoğraf: Erhan Akkaya

Hasret sona erdi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılması ile 86 yıllık hasret sona erdi. Açılış bütün ülkede sevinçle karşılandı. Ayasofya-i Kebir Camii’nin açılışı için İstanbul’a gidemeyenler açılışı televizyon ve cep telefonlarından izledi. İş yerlerinde bulunan esnaf, açılış ve ilk Cuma namazını televizyon ekranlarından izlerken, parklardaki vatandaşlar da cep telefonlarından takip etti. Sivas Belediyesi tarihi Cumhuriyet Meydanı’ndaki ekrandan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışını canlı olarak yayınladı.

Kuşlar gibi uçuyorum

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açmış ve kazanmıştı.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya’nın ibadete açılmasının önünü açan İsmail Kandemir, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne, Bursa’dan geldi. Kandemir, şunları kaydetti: “Ayasofya benim için bir kızıl elma. 1966 yıllarında Ayasofya’ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet... Kuşlar gibi uçuyorum.” İstanbul - aa

İBB çay ve simit ikramı yaptı

Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ikram çadırları kurdu. Belediye ekipleri ayrıca, stantta maske dağıttı. Kabataş- Bağcılar hattındaki tramvay da Beyazıt’a kadar hizmet verdi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Fotoğraf: Erhan Akkaya

Geceden sabahladılar

Aralarında çeşitli illerden gelenlerin de olduğu bazı vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in açılışına katılmak için önceki akşamdan gelerek Sultanahmet’te sabahladı. Beyazıt Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii ve Firuz Ağa Camii’nde toplanan vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledi, geceyi ibadet ederek geçirdi. 86 yıl aradan sonra açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı. Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

İzdiham olunca yasak geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.”

Sosyal mesafe ihlâl edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım” ifadelerine yer verdi.

Bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin de geldiği görüldü. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Bu kapsamda alanda kurulan 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yaptı.