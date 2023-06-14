AYM’den gazeteciler için ‘kıdem’ kararı

Anayasa Mahkemesi Ankara 21. İş Mahkemesi’nin başvurusu üzerine beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmemesi ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmamasını düzenleyen yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

4 Mayıs’ta başvuruyu görüşen AYM, yapılan düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’ın haberine göre Ankara 21. İş Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmeyeceği ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmayacağını öngören düzenlemeleri içeren 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un altıncı maddesinin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Haber Merkezi

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