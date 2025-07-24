Süleyman Rüştü Çakın Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz

Süleyman Rüştü Çakın Ağabey, 1899 yılında Isparta’da doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Harbi’ne katılmıştır. Yıllarca süren savaşlardan sonra memuriyete girmiştir.

Isparta Vergi Tahakkuk Müdürü olarak görev yaparken Bediüzzaman Hazretlerini ve Risale-i Nurları tanımıştır. Kendini Risale-i Nur hizmetine adamış ve Üstadın yakın talebesi olmuştur. 1935’te Eskişehir, 1943’te Denizli ve 1958'de Ankara hapsinde tutuklu olarak bulunmuştur.

Risale-i Nurların yazılmasında ve neşredilmesinde büyük emeği geçmiştir. Bediüzzaman Hazretleri, onun hakkında “Barlalı Sıddık Süleyman gibi o da Isparta’nın Sıddık Süleyman Rüştü’südür” demiştir. Süleyman Rüştü Çakın, bereketli ömrünün sonunda 24 Temmuz 1974 yılında memleketi Isparta’da vefat etmiştir. Süleyman Rüştü Çakın Ağabeyi dua ve rahmetle yâd ediyoruz.

İstanbul - Yeni Asya