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18 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

AYM kararı okutulmadı

17 Ağustos 2024, Cumartesi 23:57
TBMM Genel Kurulu’ndaki olağanüstü toplantının konusu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için verilen genel görüşme önergesi reddedildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bugün onlar adına utanç duyduk. Tarih bugün burada yaşananları yazacak” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunu belirtmişti. Olağanüstü toplanan Genel Kurul’da bu karar okutulmadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi’nden oluşan muhalefet partileri, Meclis’in Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için 9 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplanan kurulda, CHP’nin ‘Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması’ önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

GENEL GÖRÜŞME KABUL EDİLMEDİ

Siyasi parti gruplarının ve önergenin ilk imza sahiplerinin konuşmalarının ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul’un oyuna sunuldu. Yapılan elektronik oylama sonucunda, önerge kabul edilmedi. Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanması sonrasında CHP’nin, TBMM’nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Bu önerge de kabul edilmedi. Önergelerin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

CAN ATALAY KARARI OKUTULMADI

AYM’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğuna ilişkin gerekçeli kararı, TBMM’de okutulmadı. TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, yaptığı açıklamada, “Bu ülkede artık bir anayasa yoktur” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de canlı yayında yaptığı açıklamada “Bugün onlar adına utanç duyduk. Tarih bugün burada yaşananları yazacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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