İsrailli gazeteci: İşkence yüz karası

İsrailli bir gazeteci, Sde Teiman Hapishanesi’nde kelepçeli bir Filistinli esire işkence ve cinsel saldırıda bulunan İsrailli askerlerin kahraman olarak gösterilmesini sert dille eleştirdi ve bunun utanç ve aşağılanma ile anılan çağdaş İsrail’in simgesi olduğunu belirtti.

İsrailli gazeteci Yoana Gonen, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı “Sonunda ne istiyorduk? Dünyanın haberi olmadan ve rahatsız edilmeden sessizce işkence yapabilmeyi mi?” başlıklı makalesinde “Filistinli esire uygulanan işkence çağdaş İsrail için bir yüz karasıdır” ifadesini kullandı. “Çağdaş İsrail’i elleri bağlı bir Filistinli mahkuma saldıran beş askerden daha iyi temsil edecek kimse olmadığını” belirten Gonen, bu askerlerin “Gazze’nin yok edilmesi çağrılarını fazlasıyla ve kelimesi kelimesine uyguladıklarını” ifade etti. AA

