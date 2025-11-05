TÜRK-İŞ asgarî ücret toplantılarına katılmayacak

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı Atalay’ın başkanlığında Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplandı. geçen yıl asgarî ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiklerini hatırlatarak, 25 Aralık 2024’te düzenledikleri basın toplantısında adil bir yapıya dönüşmedikçe TÜRK-İŞ olarak Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacakları söylediklerini ve hâlâ aynı noktada olduklarını belirtti.

Atalay, “Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgarî ücretlilerin problemini her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse yine Başkanlar Kurulu’nu toplarız. Kurul’un alacağı karara göre hareket ederiz” dedi. AA

