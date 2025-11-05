İsrail vahşette hız kesmiyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil şehrinde Filistinlilere ait toprakları sürerek el koymaya hazırlandığı bildirildi.

El Halil’in ilçesi İzna Belediye Başkanı Cabir Tamizi, İsraillilerin, bölge sakinlerine ait yüzlerce dönüm tarım arazisini işgal etmek amacıyla sürdüğünü belirtti. Çok sayıda Filistinlinin, bugün bölgeye gelerek olaya tepki gösterdiğini ancak yerleşimcileri destekleyen İsrail güçlerinin, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale ederek onları bölgeden uzaklaştırdığını aktaran ve söz konusu ihlâlleri kınayan Tamizi, bunun “Filistinlilerin özel mülklerine yönelik bir saldırı” olduğunu vurguladı. İsrail’in 1948’de bölgedeki arazilerin büyük bir kısmını gasbettiğini ve inşa ettiği ayrım duvarı nedeniyle yalnızca doğu bölgesinin ellerinde kaldığını anlatan Tamizi, “Bu topraklar atalarımızdan bize miras kaldı, ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı. AA

