Banka, KHK’lının parasını vermedi

Özel bir banka, KHK’lı kişinin eşine, vekâleti olmasına rağmen hesaptaki parayı ödemedi. Banka bu tasarrufuna gerekçe olarak ise 4 ay önce kaldırılan tedbir kararını gösterdi.

Tedbir kararının kalkmasına rağmen bankadaki birikimini çekemeyen N. K. “Ben sadece hakkım olanı istiyorum” dedi. Hukukçular, “Mahkemenin bankaya yazı yazması, bankanın da hesaptaki parayı ödemesi gerekir” diye konuştu.

Erzincan’da KHK ile ihraç edilen ve halen cezaevinde olan B. K.’nın özel bir bankada açtığı birikim hesabındaki parası eşine verilmiyor. B.K.’nin eşi N.K. eşinden vekâlet alıp bankaya, “Neden paramızı vermiyorsunuz?” diye sordu. Banka da buna gerekçe olarak, ‘Daha önce mallarınız üzerine konulan bir tedbir kararı var’ cevabını verdi. Ancak mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı 4 ay önce kalktı.

Banka, mahkemeye dilekçe yazdı

Gazeteduvar’ın haberine göre B.K.’nin hesaplarına mahkeme kararıyla iki yıllık bir süre için tedbir kararı konuldu. İki yıllık süre geçip de tedbir kararı kalktığında N.K., eşinden aldığı vekâletle birlikte bankaya giderek parayı çekmek istedi. Fakat banka 4 ay önce kaldırılmış olmasına rağmen aynı tedbir kararını gerekçe göstererek bu talebi yerine getirmedi. Banka N. K.’dan mahkemeden tedbirin kaldırıldığına ilişkin yeni yazı getirmesini istedi. Yazıyı almak üzere adliyeye giden N. K., görüştüğü yetkililerin kendisine “Biz yazı gönderemeyiz. Tedbir kararının 2 yıllık olduğuna dair yazı zaten sizde var” dediğini aktardı. Başvurularına rağmen sonuç alamayan N. K. konuyu üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Konu Meclis gündeminde

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları sordu: “B.K. isimli yurttaşın banka hesaplarına bloke konulduğu iddiası doğru mudur?”, “B. K. isimli yurttaşın eşine bankanın parasını vermediği iddiaları doğru mudur?”, “Bakanlığınıza iletilmiş bu konuyla ilgili şikâyet var mı?”, Son 4 yılda banka hesaplarına bloke koyulan yurttaş sayısı kaçtır?”