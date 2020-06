Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da eritti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karar TV’ye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne eleştiriler yönelten Akşener, “Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da düşürdü. AK Parti’nin oyları ile Erdoğan’ın oyları arasında makas giderek kapandı ve ikisi de düşüyor. Temel sorun, Sayın Erdoğan’ın hep başkalarını suçlaması. Önce parlamenter sistemi suçladı. Ondan sonraki fasılda tablo daha vahimdi. Arızalı durumlarda il başkanı, milletvekili, belediye başkanı ya da bakan suçlanırdı. Şimdi bugün hiçbirinin kıymeti yok. Belediye başkanları göz kırmpayla ağlayarak gidiyor. Bariyer indi, her şey onun iki dudağı arasında. Partili sisteme geçişten sonra buraya not düşüyorum seçilemeyecek. Kendi kendine dizine topuğuna kurşun sıktı. Tarihe not düşüyorum Erdoğan seçilemeyecek” ifadelerini kullandı.

***

Kılıçdaroğlu: Parlamento vesayet altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DW Türkçe’nin YouTube kanalındaki canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha o göreve seçilemeyecek’ dedi, sizin kanaatiniz nedir?” yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin nereye gittiği belli. Rejim değişti malum, demokrasisi, yargısı, yürütme organı vesayet altında olan hatta parlamentosu vesayet altında olan ülkede yaşıyoruz. 20 Temmuz’dan sonra bir sivil darbe oldu. Tek adam vesayet rejimi var. Vesayet rejiminin başladığı 2018’de dolar 4 lirayken şimdi 6 liraya çıktı. Çeyrek altın 328 lirayken 661 liraya çıktı. Köprü geçiş ücretleri yüzde 179 oranında arttı. Bu vesayet süreci yönetiminde 2 milyon 281 bin kişi işinden oldu. Millî gelirimiz 100 milyar dolar düştü. Dünya ekonomisinde 17’nci sıradaydık, şimdi 19’uncu sıraya geriledik. Bu tablo ortadayken ve bu tablo doğrudan doğruya mutfağa yansımışken Erdoğan’ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok. Çünkü kendi sonunu kendisi hazırlayan bir lider konumunda.” Ankara - aa